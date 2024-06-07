Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, Boston Celtics taraftarlarından gördüğü tepkilerin "daha fazla olacağını düşündüğünü" söyledi.



Mavericks'in NBA Finalleri serisinin 1. maçında aldığı 89-107'lik yenilgi sonrası Irving, rakip taraftarın enerjisi hakkında konuştu.



Takımda iki sezon forma giydikten sonra takas talebinde bulunarak ayrılan ve gece boyunca yuhalanan eski Celtics'li Irving, bunun kendisini rahatsız etmediğini belirtti:



"Günün sonunda basketbol oynuyoruz. Bu ortamda olduğum için artık alıştım. Kariyerimin başlarında Boston'la farklı bir ilişkim vardı. Buraya gelip veteran bir grupla bir araya gelmiştim ve artık ben de bir veteran oldum. Geçtiğimiz birkaç yılı ve normal sezondaki maçları düşününce, taraftarların biraz daha gürültülü olacağını düşünmüştüm. Aynı şeyleri 2. maçta da bekliyorum."



Irving 1. maçta sıkıntı çekmiş, 6/19 şut isabetiyle yalnızca 12 sayıda kalmıştı.





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