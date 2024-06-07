Beşiktaş'a Weghorst önerisi!

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi en önemli gündem maddelerinden birisi yeni forvetin kim olacağı...
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yolları ayırmak istiyor. Ancak Kamerunlu futbolcunun maaşı ayrılık için en büyük engel. 32 yaşındaki futbolcu maaşını bırakıp ayrılmaya şimdilik sıcak bakmazken gelen tekliflere göre durum tekrar masaya yatırılacak.
TANIDIK İSİM WEGHORST
Beşiktaş'ın Aboubakar ile yolları ayırması halinde ise gündemine yine tanıdık bir isim gelebilir: Wout Weghorst...
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcunun Premier Lig'de bir kez daha küme düşen Burnley ile ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı. İngiliz ekibinde devam etmeyecek olan teklifleri değerlendirmeye alan 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a önerildi.
Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet için Weghorst'u da değerlendirmeye alıp kesin kararını verecek.
Weghorst geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 7 gol ve 3 asist üretti. Beşiktaş'a 2022-23 sezonunun başında Burnley'den kiralanan Weghorst, devre arasında gelen teklif sonrası Manchester United'ın yolunu tutmuş ama aradığını bulamamıştı.
Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ile yolları ayırmak istiyor. Ancak Kamerunlu futbolcunun maaşı ayrılık için en büyük engel. 32 yaşındaki futbolcu maaşını bırakıp ayrılmaya şimdilik sıcak bakmazken gelen tekliflere göre durum tekrar masaya yatırılacak.
TANIDIK İSİM WEGHORST
Beşiktaş'ın Aboubakar ile yolları ayırması halinde ise gündemine yine tanıdık bir isim gelebilir: Wout Weghorst...
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcunun Premier Lig'de bir kez daha küme düşen Burnley ile ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı. İngiliz ekibinde devam etmeyecek olan teklifleri değerlendirmeye alan 31 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'a önerildi.
Beşiktaş, Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet için Weghorst'u da değerlendirmeye alıp kesin kararını verecek.
Weghorst geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 7 gol ve 3 asist üretti. Beşiktaş'a 2022-23 sezonunun başında Burnley'den kiralanan Weghorst, devre arasında gelen teklif sonrası Manchester United'ın yolunu tutmuş ama aradığını bulamamıştı.