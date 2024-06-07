Trabzonspor'da stopere yeni isim!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Kopenhag ile sözleşmesi sona eren stoper Scott McKenna'yı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da stopere yeni isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 12:11
Trabzonspor'un gündemine bir stoper daha girdi: Scott McKenna...

Nottingham Forest ile kontratı biten ve boşa çıkan 27 yaşındaki İskoç stoper, geçen sezon Kopenhag'da kiralık forma giydi. Başarılı sol stoperin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor

1.89 boyundaki milli oyuncu için top Abdullah Avcı'da. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde yönetimin temaslara başlayacağı öğrenildi. Avcı, savunmanın merkezine direkt katkı sağlayacak kaliteli 2 isim istiyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve özellikle stoper bölgesindeki şişkinlik, Trabzonspor'un işini zorlaştırıyor.

Karadeniz temsilcisi, hem Stefano Denswil hem de Joaquin Fernandez'in sözleşmelerinden çıkmayı hedefliyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery