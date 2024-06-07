Trabzonspor'da stopere yeni isim!

Trabzonspor'un gündemine bir stoper daha girdi: Scott McKenna...
Nottingham Forest ile kontratı biten ve boşa çıkan 27 yaşındaki İskoç stoper, geçen sezon Kopenhag'da kiralık forma giydi. Başarılı sol stoperin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor
1.89 boyundaki milli oyuncu için top Abdullah Avcı'da. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde yönetimin temaslara başlayacağı öğrenildi. Avcı, savunmanın merkezine direkt katkı sağlayacak kaliteli 2 isim istiyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve özellikle stoper bölgesindeki şişkinlik, Trabzonspor'un işini zorlaştırıyor.
Karadeniz temsilcisi, hem Stefano Denswil hem de Joaquin Fernandez'in sözleşmelerinden çıkmayı hedefliyor.
Nottingham Forest ile kontratı biten ve boşa çıkan 27 yaşındaki İskoç stoper, geçen sezon Kopenhag'da kiralık forma giydi. Başarılı sol stoperin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor
1.89 boyundaki milli oyuncu için top Abdullah Avcı'da. Tecrübeli çalıştırıcının onay vermesi halinde yönetimin temaslara başlayacağı öğrenildi. Avcı, savunmanın merkezine direkt katkı sağlayacak kaliteli 2 isim istiyor. Ancak yabancı kontenjanının dolu olması ve özellikle stoper bölgesindeki şişkinlik, Trabzonspor'un işini zorlaştırıyor.
Karadeniz temsilcisi, hem Stefano Denswil hem de Joaquin Fernandez'in sözleşmelerinden çıkmayı hedefliyor.
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