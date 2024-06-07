Beşiktaş, Qarabağ'ın yıldızını istiyor: Leandro Andrade!

Avrupa basınından Beşiktaş'ın transfer listesindeki oyunculara dair haberler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Portekiz'in prestijli gazetelerinden A Bola'ya göre Siyah-Beyazlılar, Qarabağ forması giyen Leandro Andrade için transfer görüşmelerine başladı.
Leandro Andrade'nin sözleşmesinde 4 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı belirtilirken, Azeri ekibiyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Sağ kanatta oynayan başarılı oyuncu, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
Son olarak Portekiz'in prestijli gazetelerinden A Bola'ya göre Siyah-Beyazlılar, Qarabağ forması giyen Leandro Andrade için transfer görüşmelerine başladı.
Leandro Andrade'nin sözleşmesinde 4 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı belirtilirken, Azeri ekibiyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Sağ kanatta oynayan başarılı oyuncu, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik performans sergiledi.