Beşiktaş, Qarabağ'ın yıldızını istiyor: Leandro Andrade!

Beşiktaş, Qarabağ'ın yıldız ismi Leandro Andrade için transfer görüşmelerine başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Qarabağ'ın yıldızını istiyor: Leandro Andrade!
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07 Haziran 2024 08:33
Son güncelleme 07 Haziran 2024 08:37
Avrupa basınından Beşiktaş'ın transfer listesindeki oyunculara dair haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Portekiz'in prestijli gazetelerinden A Bola'ya göre Siyah-Beyazlılar, Qarabağ forması giyen Leandro Andrade için transfer görüşmelerine başladı.

Leandro Andrade'nin sözleşmesinde 4 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer aldığı belirtilirken, Azeri ekibiyle görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Sağ kanatta oynayan başarılı oyuncu, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik performans sergiledi. 

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