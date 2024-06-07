Jose Mourinho'dan Murat Ülker'e imzalı forma

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, iş insanı Murat Ülker'e imzaladığı formayı hediye etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Murat Ülker'e imzalı forma
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07 Haziran 2024 00:52
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen iş insanı Murat Ülker'e jest geldi. 

Jose Mourinho, imzaladığı formayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yönetim kurulu adaylarından Acun Ilıcalı aracılığı ile Murat Ülker'e gönderdi.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda, "Jose Mourinho'nun imzaladığı çubuklu formamızı Sayın Murat Ülker'e teslim ettik.'' ifadelerini kullandı.

Ilıcalı ayrıca başkanlığa Ali Koç'un seçilmesi halinde Murat Ülker'in kendilerine yardımda bulunacağını da belirterek, ''Kendisi başkanımız Ali Koç ve yönetimimize, seçildiğimiz takdirde maddi manevi destek vereceğini iletti." şeklinde konuştu. 

 
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