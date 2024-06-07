TBF'den Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu, Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBF'den Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira ceza
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07 Haziran 2024 00:28
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan üçüncü maçta yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de 168 bin 750 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

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