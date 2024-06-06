Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP ile dertte!

Premier Lig'de 6 kulübün, FFP kurallarında sıkıntı yaşamamak için Haziran ayı bitmeden oyuncu satmak zorunda olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP ile dertte!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2024 16:33
Avrupa'nın en önemli ligi olan Premier Lig'de 6 kulübün başı FFP kurallarıyla derde girdi.

Sky Sports'un haberine göre; Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest ve Leicester City'nin Finansal Fair Play kurallarını çiğnediği ve oyuncu satması gerektiği belirtildi.

BU KULÜPLER İÇİN ZAMAN KISITLI

Altı Premier Lig ekibinin Haziran ayı bitmeden bazı oyuncularını satmak zorunda olduğu ifade edildi.

Chelsea, Amerikalı milyarder Todd Boehly'e satıldıktan sonra yapılan pahalı transferle gündeme gelmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery