Amartey'e 4 milyon euro'luk sürpriz talip

Beşiktaş'ın geride kalan sezonda en fazla eleştiri alan transferlerinin başında gelen Daniel Amartey için İskoçlar devreye girdi.
Celtic'in tecrübeli oyuncu Amartey'i bonservisle satın almak istediği iddia edildi.
4 MİLYON EURO TEKLİF
Hatta İskoç devinin bu transferi bitirmek adına 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile bu sezon 27 maça çıkan Amartey, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Celtic'in tecrübeli oyuncu Amartey'i bonservisle satın almak istediği iddia edildi.
4 MİLYON EURO TEKLİF
Hatta İskoç devinin bu transferi bitirmek adına 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş ile bu sezon 27 maça çıkan Amartey, bu karşılaşmalarda 1 gol attı.