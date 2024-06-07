Amartey'e 4 milyon euro'luk sürpriz talip

İskoç ekibi Celtic, Beşiktaş'tan Daniel Amartey'i 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Amartey'e 4 milyon euro'luk sürpriz talip
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07 Haziran 2024 08:53
Beşiktaş'ın geride kalan sezonda en fazla eleştiri alan transferlerinin başında gelen Daniel Amartey için İskoçlar devreye girdi.

Celtic'in tecrübeli oyuncu Amartey'i bonservisle satın almak istediği iddia edildi.

4 MİLYON EURO TEKLİF

Hatta İskoç devinin bu transferi bitirmek adına 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş ile bu sezon 27 maça çıkan Amartey, bu karşılaşmalarda 1 gol attı. 

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