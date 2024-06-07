Dimitris Pelkas, 2 yıl daha Başakşehir'de

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'de Dimitris Pelkas'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Dimitris Pelkas, 2 yıl daha Başakşehir'de
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07 Haziran 2024 00:25
RAMS Başakşehir, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dimitris Pelkas'ın biten sözleşmesi, 2 yıl daha uzatıldı. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Yunan milli futbolcuya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon RAMS Başakşehir formasıyla görev aldığı 25 resmi maçta 7 gol attı.

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