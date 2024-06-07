Okan Buruk'tan Mourinho yorumu!

Galatasaray'a yeniden imza atan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'tan Mourinho yorumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 11:22
Son güncelleme 07 Haziran 2024 11:34
Galatasaray, sözleşme yenilenen teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenledi.

Okan Buruk, imza töreninde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.

Başarılı teknik adam, "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok. (Gülerek)" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, bu sözlerin ardından, "Bence var." açıklamasında bulundu.

Okan Buruk, daha sonra, "Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz." değerlendirmesini yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery