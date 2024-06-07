Fenerbahçe'den yerli harekatı: Merih Demiral

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Merih Demiral'ın transferi için harekete geçti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den yerli harekatı: Merih Demiral
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07 Haziran 2024 11:59
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda önemli yıldızlarla görüşmelerine devam ediyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair bomba etkisi yaratacak bir haber geldi.

TÜRK DUVARI İÇİN KOLLAR SIVANDI

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Merih Demiral için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ YERİNE MERİH DEMİRAL

Sarı lacivertliler, Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerine Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

ARABİSTAN'DAKİ PERFORMANSI

Merih Demiral, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli formasıyla 21 resmi maça çıktı. Toplam 1679 dakika sahada kalan 26 yaşındaki milli stoper oyuncusu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. 

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