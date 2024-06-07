Zeynep Yetgil: 'Stres yeni başlıyor'

Milli güreşçi Zeynep Yetgil ve annesi, özel bir firmanın olimpik ve paralimpik sporcular ile annelerini bir araya getirdiği 'Yıldız Anneler' programında basın mensuplarıyla buluştu. 23 yaşındaki milli sporcu ile annesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Sözlerine 'Yıldız Anneler' projesiyle başlayan Zeynep, "P&G'nin etkinliğine katılmak hem gurur hem de mutluluk verici. Çünkü global bir şirket ve bize sponsor olduğu için böyle organizasyonlar yaptığı için böyle kaliteli etkinliklerle sosyalleşebildiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.



Milli güreşçi, geçen ay İstanbul'da düzenlenen kalifikasyon mücadelelerinde en iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almıştı. İlk basamağı geçtiğini belirten Zeynep, "Kotayı aldıktan sonra rahatlarım diye düşünmüştüm. Stres daha yeni başlıyor. Olimpiyatlar benim en büyük hedefim ve hayalim. Şimdi asıl hedefe doğru ilerliyoruz. Şimdi yoğun ve sıkı bir çalışmanın içindeyiz. Kadınlarda beş kota var. Kampımız çok stresli ve yoğun tempolu bir şekilde geçiyor. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Olimpiyatlara katılacak tüm arkadaşlarım umarım emeklerinin karşılığını alır" ifadelerini kullandı.



Başarılı milli sporcunun annesi ise Zeynep'in yoğun çalıştığını vurgulayarak, "Zeynep çok çaba gösteriyor. Azimli, istiyor. Sevdiği bir iş. Olimpiyat kotasını aldı. O da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Onun adına biz de çok mutlu olduk. İnşallah birincilik madalyasını alır. Çok heyecanlandığım için maçları izleyemiyorum. Bazen odaya gidiyorum, kapıyı kapatıyorum. Çocuklar bana sonucu söylüyor. İstanbul'daki kota mücadelelerinden birkaçını izledim, birkaçını izleyemedim. Çok zor oluyor, insan izleyemiyor. Paris'e beraber gitme hayalimiz var, inşallah gerçekleşir. Maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





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