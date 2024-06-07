Galatasaray'dan Silva'ya 10 milyon euro!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Benfica'dan ayrılan Rafa Silva ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldıza iki yıl için toplam 10 milyon euro teklif etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Silva'ya 10 milyon euro!
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07 Haziran 2024 11:10
Son güncelleme 07 Haziran 2024 11:16
Galatasaray'da yeni sezon öncesi 10 numara arayışları devam ediyor.

Dries Mertens'i gelecek sezon daha az kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, 10 numaraya kaliteli bir takviye yapmak istiyor.

Bu doğrultuda Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı gündemine alan Galatasaray'ın Portekizli futbolcuyla görüşmeleri devam ediyor.

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edildi.

BENFICA PERFORMANSI

2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.

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