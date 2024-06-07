Beşiktaş'tan Yasin Özcan'a 5 yıllık sözleşme!

Gelecek sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, gözünü Süper Lig ekibinde forma giyen yıldız futbolcu Yasin Özcan'a dikti. Öte yandan oyuncuya 5 yıllık sözleşme önerildiği kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan Yasin Özcan'a 5 yıllık sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2024 08:20
Son güncelleme 07 Haziran 2024 08:30
Son olarak takımın başına Giovanni van Bronckhorst'i getiren Beşiktaş, transferde hızı yükseltti. Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, Süper Lig'in yıldız futbolcusunu listeye aldı.

BEŞİKTAŞ, PAŞA'DAN YASİN'İ İSTEDİ

Beşiktaş, Kasımpaşa'nın 2006 doğumlu stoperi Yasin Özcan'ı bitirmek üzere... Sol bekte de oynayabilen genç savunmacı için izleme komitesi sezon boyunca takip edilen maçlardan olumlu bir rapor çıkarıp bunu yönetime sunmuştu.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Yasin Özcan ile de görüşen Kartal, oyuncunun kulübüyle de bonservis için pazarlığa girişti. Kasımpaşa'dan onay alındıktan sonra Yasin'le de masaya oturacak olan yönetimin genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2022'DE A TAKIM'A ÇIKTI

2022 yılında Kasımpaşa Futbol Akademisi'nden A Takım'a yükselen genç oyuncu, süre almaya başladığı 23-24 sezonunda takımıyla toplam 39 maça çıktı ve 2 gol ve 1 asistlik istatistiği hanesine yazdı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery