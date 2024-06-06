İlkay Gündoğan: ''Tüm ailem Galatasaraylı''

Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım." dedi.Tecrübeli futbolcu, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Alman bayrağının renklerinden oluşan kaptanlık bandını takmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.İlkay Gündoğan, eskiden milli formayı giymenin kendisi için hayal olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Yıldız futbolcu,cevabını verdi.İlkay Gündoğan, Almanya'nın "yeni gerçekliğini" yansıttığı için kendisi gibi insanlara yönetim pozisyonlarında ihtiyaç duyulduğunu bildiğini belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Alman Milli Takımı'yla ilgili ilk anısının sorulması üzerine İlkay Gündoğan, bunun 1996 Avrupa Şampiyonası finalinde Oliver Bierhoff'un attığı altın gol olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu,şeklinde görüş belirtti.Çocukluğunda yaşadığı bölgede Alman, Türk, Arap ve Asyalı arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan İlkay Gündoğan, "Benim büyüdüğüm Almanya buydu." ifadesini kullandı.İlkay Gündoğan, ailesinin Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerinebilgisini paylaştı.Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu,şeklinde konuştu.İlkay Gündoğan, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya,cevabını verdi.Alman televizyon ağı Westdeutscher Rundfunk'ta (WDR) yayımlanan "Sport Inside" programında yapılan ankete katılan her beş kişiden biri Almanya Milli Futbol Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediklerini ve katılımcıların yüzde 17'si de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü" olduğunu belirtmişti.Teknik direktör Julian Nagelsmann başta olmak üzere futbolcular, ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ankete tepki göstermişti.Nagelsmann,değerlendirmesinde bulunmuştu.Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu kaydetmişti.İlkay Gündoğan daha önce,değerlendirmesinde bulunmuştu.