İspanya Ligi'nde Barcelona ile Osasuna karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan maçta kazanan 4-0'lık skorla Barcelona oldu.Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Martin Braithwaite, 42. dakikada Antoine Griezmann, 57. dakikada Philippe Coutinho ve 73. dakikada Lionel Messi kaydetti.Attığı gol sonrasında ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak, formasının altındaki 10 numaralı Maradona yazılı Newell's Old Boys takımın formasını gösteren Messi, golünü, hafta içinde vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya adadı.Barcelona formasıyla 641. golünü atan Messi, 643 golle, Brezilya'nın Santos takımında 18 yıl oynayan diğer bir efsane futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüpte en fazla gol atma" rekorunu kırmaya daha da yaklaştı.Barcelona'da ayrıca defanstaki sakat futbolcular listesine Gerard Pique ve Ronald Araujo'nun ardından Clement Lenglet de eklendi. Maçın 66. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Lenglet'in yerine Carles Alena oyuna girdi.Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 14'e yükseltti. Osasuna 11 puanda kaldı.İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Cadiz'e konuk olacak. Osasuna, Real Betis'i ağırlayacak.