Arjantinli Lionel Messi kariyerindeki 60. frikik golüne imza attı. Messi ayrıca kulüp kariyerinde 690. golüne ulaştı. (672 gol Barcelona
Lionel Messi'den 60. frikik golü!
Arjantinli Lionel Messi kariyerindeki 60. frikik golüne PSG formasıyla Nice karşısında attı.
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03 Ekim 2022 14:16
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