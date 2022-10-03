Lionel Messi'den 60. frikik golü!

Arjantinli Lionel Messi kariyerindeki 60. frikik golüne PSG formasıyla Nice karşısında attı.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lionel Messi'den 60. frikik golü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2022 14:16
Arjantinli Lionel Messi kariyerindeki 60. frikik golüne imza attı. Messi ayrıca kulüp kariyerinde 690. golüne ulaştı. (672 gol Barcelona





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ