Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi başarının tadını çıkarmaktan çok uzakta...



Transfer ve maaş bütçesi sınırlı olan siyah-beyazlılar, takviye yapmakta zorlandığı gibi yola devam etmek istediği oyuncuları elinde de tutamıyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen 5 oyuncu, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Francisco Montero, Bernard Mensah ve Cenk Tosun'un yanı sıra sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, Kara Kartal ile yola devam etmedi.



Valentin Rosier ise belirsiz... Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Fransız sağ bek için görüşmeler sürüyor. 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' açıklamasının ardından Rosier'in takımda kalması bekleniyor.



Ayrılan 6 oyuncuya önümüzdeki sezon bir isim daha eklenebilir: Cyle Larin.



Sözleşme Yenilemeyen Oyuncular



Valentin Rosier: 37 maç, 3 gol, 6 asist



Rachid Ghezzal: 35 maç, 8 gol, 18 asist



Bernard Mensah: 35 maç, 4 gol, 1 asist



Dorukhan Toköz: 37 maç, 3 asist



Vincent Aboubakar: 28 maç, 16 gol, 5 asist



Francisco Montero: 17 maç



Cenk Tosun: 4 maç, 3 gol, 1 asist



