Limitler, Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı!

Ekonomik sıkıntı ve limitler Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı, sözleşmesi biten oyuncular henüz takımda tutulamadı.

Abone Ol
Limitler, Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Temmuz 2021 10:37
Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi başarının tadını çıkarmaktan çok uzakta...

Transfer ve maaş bütçesi sınırlı olan siyah-beyazlılar, takviye yapmakta zorlandığı gibi yola devam etmek istediği oyuncuları elinde de tutamıyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen 5 oyuncu, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Francisco Montero, Bernard Mensah ve Cenk Tosun'un yanı sıra sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, Kara Kartal ile yola devam etmedi.

Valentin Rosier ise belirsiz... Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Fransız sağ bek için görüşmeler sürüyor. 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' açıklamasının ardından Rosier'in takımda kalması bekleniyor.

Ayrılan 6 oyuncuya önümüzdeki sezon bir isim daha eklenebilir: Cyle Larin.

Sözleşme Yenilemeyen Oyuncular

Valentin Rosier: 37 maç, 3 gol, 6 asist

Rachid Ghezzal: 35 maç, 8 gol, 18 asist

Bernard Mensah: 35 maç, 4 gol, 1 asist

Dorukhan Toköz: 37 maç, 3 asist

Vincent Aboubakar: 28 maç, 16 gol, 5 asist

Francisco Montero: 17 maç

Cenk Tosun: 4 maç, 3 gol, 1 asist 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.