Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Lille ve PSG karşı karşıya geldi.
Decathlon Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
PSG'nin golünü 66. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Lille'e beraberliği getiren golü ise dakika 85'te Ethan Mbappe attı.
Bu sonucun ardından Lille, puanını 11 yaptı. PSG, 16 puana yükseldi.
Milli aranın ardından Lille, Nantes deplasmanına gidecek. PSG, Strasbourg'u ağırlayacak.
Decathlon Arena'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
PSG'nin golünü 66. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Lille'e beraberliği getiren golü ise dakika 85'te Ethan Mbappe attı.
Lille forması ile mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı.
Nuno Mendes ve frikik atma sanatı; Berke Özer çaresiz...pic.twitter.com/ZhP6Gp0RIb
— Sporx (@sporx) October 5, 2025
Bu sonucun ardından Lille, puanını 11 yaptı. PSG, 16 puana yükseldi.
Milli aranın ardından Lille, Nantes deplasmanına gidecek. PSG, Strasbourg'u ağırlayacak.