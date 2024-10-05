Lille, Toulouse engelini 2 golle geçti!

Fransa Ligue 1 7. hafta maçında Lille, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı Lille 2-1 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Angel Gomes, 72. dakikada Mitchel Bakker kaydetti. Toulouse'un golü 39. dakikada Zakaria Aboukhlal'dan geldi.
Şampiyonlar Lig'inde Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Lille, ligde de kazanmayı bildi. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Fransız ekibi zirveyi takibini sürdürdü. Toulouse ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco ile karşılaşacak. Toulouse ise Angers ile oynayacak.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Angel Gomes, 72. dakikada Mitchel Bakker kaydetti. Toulouse'un golü 39. dakikada Zakaria Aboukhlal'dan geldi.
Şampiyonlar Lig'inde Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Lille, ligde de kazanmayı bildi. Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Fransız ekibi zirveyi takibini sürdürdü. Toulouse ise 5 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lille, Monaco ile karşılaşacak. Toulouse ise Angers ile oynayacak.