Lille, şampiyonluk yolunda PSG'ye gözdağı verdi

Fransa Ligue 1'in zirvesindeki maçta Lille, deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup etti ve tekrar liderliğe yerleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille, şampiyonluk yolunda PSG'ye gözdağı verdi
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03 Nisan 2021 19:56
Fransa Ligue 1'in 31. haftasındaki dev maçta PSG, evinde Lille ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi Lille 1-0 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Jonathan David kaydetti. PSG'de Neymar 90. dakikada, Lille'de ise Djalo 90+1. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Fransız ekibinde milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı koronavirüs testi pozitif çıktığı için yer almazken, Burak Yılmaz 73. dakikada Renato Sanches'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu maça kadar Lille'i konuk ettiği son 21 Ligue 1 maçını kaybetmeyen PSG (13G 8B), Nisan 1996'dan sonra ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Lille, 66 puanla tekrar liderliğe yerleşti. Son 6 maçta 3 yenilgi alan PSG ise 63 puanda kaldı.

Ligue 1'in 32. haftasında Lille deplasmanda Metz ile karşılaşacakken, PSG ise Strasbourg deplasmanına gidecek.



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