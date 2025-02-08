Lille sahasında kayıp

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lille, Le Havre'yi konuk etti.



Decathlon Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Le Havre 2-1'lik skorla kazandı.



Le Havre'ye galibiyeti getiren golleri 38'de Ahmed Hassan ile 56'da Issa Soumare kaydetti. Lille'in tek golünü ise 90+7'de Chuba Akpom attı.



Lille, bu mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı. Le Havre puanını 17'ye yükseltti.



Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Rennes deplasmanına gidecek. Le Havre ise Nice'ı ağırlayacak.