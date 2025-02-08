Lille sahasında kayıp

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lille, sahasında Le Havre'ye 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille sahasında kayıp
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08 Şubat 2025 22:57
Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lille, Le Havre'yi konuk etti.

Decathlon Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Le Havre 2-1'lik skorla kazandı.

Le Havre'ye galibiyeti getiren golleri 38'de Ahmed Hassan ile 56'da Issa Soumare kaydetti. Lille'in tek golünü ise 90+7'de Chuba Akpom attı.

Lille, bu mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı. Le Havre puanını 17'ye yükseltti.

Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Rennes deplasmanına gidecek. Le Havre ise Nice'ı ağırlayacak.
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