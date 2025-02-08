Lille sahasında kayıp

Fransa Ligue 1'in 21. hafta maçında Lille, Le Havre'yi konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Decathlon Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Le Havre 2-1'lik skorla kazandı.
Le Havre'ye galibiyeti getiren golleri 38'de Ahmed Hassan ile 56'da Issa Soumare kaydetti. Lille'in tek golünü ise 90+7'de Chuba Akpom attı.
Lille, bu mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı. Le Havre puanını 17'ye yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Rennes deplasmanına gidecek. Le Havre ise Nice'ı ağırlayacak.
Decathlon Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Le Havre 2-1'lik skorla kazandı.
Le Havre'ye galibiyeti getiren golleri 38'de Ahmed Hassan ile 56'da Issa Soumare kaydetti. Lille'in tek golünü ise 90+7'de Chuba Akpom attı.
Lille, bu mağlubiyetin ardından 35 puanda kaldı. Le Havre puanını 17'ye yükseltti.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Lille, Rennes deplasmanına gidecek. Le Havre ise Nice'ı ağırlayacak.