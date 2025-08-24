Lille'den Alexander Djiku için resmi teklif!

Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Alexander Djiku için Fransa'dan talip çıktı.
RESMİ TEKLİF GELDİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lille, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki Ganalı stoperi için resmi teklif yaptı.
PİYASA DEĞERİ
Fenerbahçe'yle 1 yıllık sözleşmesi kalan Djiku'nun 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
FENERBAHÇE KARİYERİ
2023 yaz transfer döneminde Strasbourg'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 defa giydi. Ganalı oyuncu bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 2 gol pası verdi.
