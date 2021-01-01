"Lillard, Simmons takasının parçası olmayacak" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın takas görüşmelerinin hız kazandığı ve Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın herhangi bir anlaşmanın parçası olmayacağı iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe'a göre, Simmons ile ilgili takas görüşmeleri, daha fazla takımın katılımı ve iki veya üç yönlü bir anlaşmanın tartışılmasıyla birlikte ivme kazanıyor.



Wojnarowski, lig oyuncularının %84'ünün geçtiğimiz Çarşamba günü takas için uygun hale gelmelerinden hemen önce, Simmons'a olan ilginin tekrar başladığını açıkladı ve ayrıca 76ers'ın Avustralyalı oyuncunun karşılığında ligin en iyi 25 oyuncusundan birini talep ettiğini bildirdi.



Ancak Trail Blazers'ın, Lillard'ı Simmons için muhtemel bir anlaşmaya dahil etmemekte kararlı olduğu söylendi.



Lillard geçtiğimiz günlerde takımın bu sezon yaşadığı zorluklara rağmen Portland'da kalma arzusunu yinelemişti. Dame şu anda karın bölgesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle, 2021-22 sezonunda 20 maçta 21.5 sayı ve 7.8 asist ortalamalarına sahip.



