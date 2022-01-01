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Lillard, parkelere dönmek için acele etmeyecek!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, sakatlığından dönmek için acele etmeyeceğini ve Blazers ekibi playoff yarışına girmediği sürece parkelere geri dönmeyeceğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, sakatlığından dönmek için acele etmeyeceğini ve Blazers ekibi playoff yarışına girmediği sürece parkelere geri dönmeyeceğini belirtti.

Geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez medyayla konuşan Dame, kendini iyi hissettiğini ancak parkelere geri dönmek için "acelesi olmadığını" söyledi.

Lillard ayrıca, sahaya tekrar çıkmadan önce tamamen sağlıklı olmaya bakacağını ve Trail Blazers ekibinin sıralamalardaki yerinin dönüşüne etkisi olacağını açıkladı:

"Yani, eğer bir draft seçimi için oynayacaksak, bu benim için pek mantıklı olmaz. Çünkü ben draft hakkı için falan oynamam. Öyle biri değilim. Bu şekilde olmazsa benim için en iyisi olur. Öbür türlü oynamamın bir anlamı olmaz."

Sakatlığının kendisini yıllardır rahatsız ettiğini açıklayan Lillard, ilk olarak 2015 yılındaki antrenman kampı sırasında rahatsızlık hissettiğini kaydetti. Blazers yıldızı, karın bölgesindeki gerginlik ve ağrının gelip geçtiğini ancak yıllar geçtikçe daha kalıcı hale geldiğini dile getirdi.

Dame, Tokyo'daki Olimpiyatlarda benzer bir sakatlığı olan Jrue Holiday ile yaptığı sohbetlerin, ameliyat olmaya karar vermesine yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.


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