Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard, Miami Heat'in bu sezon şampiyonluğu kazanması halinde takıma katılmayacağını söyledi.



Yakın zamanda takas edilmek isteyebileceği ekiplerin net bir listesini çıkararak rakip takımların ilgisini çekmiş olan Lillard, Bam Adebayo ile olan arkadaşlığı nedeniyle Heat'e bu listenin başında yer verdi.



Lakin Blazers yıldızı, şu anda NBA Finalleri'nde yer alan ekibin şampiyon olması halinde oraya gitmeyeceğini net bir biçimde açıkladı:



"Başka bir takımda, burada yapılandırmaya çalıştığımız şeyin bir benzerine dahil olmak isterim. Eğer Miami şampiyonluk kazanırsa, bu kesinlikle gerçekleşmez."



Lillard bu sezonu 32.2 sayı, 4.8 ribaund ve 7.3 asist ortalamalarıyla tamamlarken, Blazers ekibi sezonu 33-49'luk bir dereceyle tamamlamıştı.



Takım sezon sonunda Dame'i benche alarak lotaryada iyi bir draft hakkı şansı kovalamış ve bu strateji, 2023 NBA Draftı'nda 3. sırayı almasıyla işe yarayarak sonuç vermişti.



Blazers, Portland'da Lillard'a biraz yardım getirmek amacıyla bu seçimi olası takaslarda kullanabileceğini de açıklamıştı.





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