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Lillard: "Curry ve ben, oyunu değiştirdik!"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisinin ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, üçlükleriyle "oyunu değiştirdiklerini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, kendisinin ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, üçlükleriyle "oyunu değiştirdiklerini" söyledi.

Associated Press muhabiri Janie McCauley ile konuşan Lillard, oyunun son birkaç yılda yaşadığı değişimde kendisine de kredi verdi:

"Steph ve benim gibi adamlardan başlayarak, oyun gerçekten değişti.

Oyun tarihinin en iyi şutörlerinden Larry Bird, Mark Price veya Reggie Miller gibi isimlerin maç başına denemiş oldukları üçlük miktarına baktığınızda, 3 ya da 2.5 gibi rakamlar görüyorsunuz.

Bizimkilere baktığınızda, 9, 10, 11 civarında üçlük denemeleri var ve bu şutların bir çoğu dripling sonrası veya hızlı hücumda gelen şutlar.

Hepimiz bu tür şutları pek çok farklı şekillerde deniyoruz. Şut atma konusunda oyun, çok yol kat etti."

Bu sezon 21.6 sayı, 7.7 asist ve 4.3 ribaund ortalamalarıyla oynayan Lillard, maç başına denediği 9.3 üçlük denemesinden 2.8'inde isabet buluyor.


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