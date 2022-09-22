Ligue 1'de ayın oyuncusu Neymar!

Fransa Ligue 1'de ayın oyuncusu Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar oldu.



Brezilyalı yıldız, Fransız devinde geçen sezon gösterdiği performansla birçok kez eleştirilerin odağında yer almıştı.



Bu sezon harika bir performans gösteren başarılı oyuncu, ligde oynadığı son 5 maçta 7 gol ve 6 asist yapma başarısı göstererek iyi bir performans ortaya koydu.



Neymar ayrıca, ligde çıktığı toplam 8 maçta 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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