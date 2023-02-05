Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda, kritik maç öncesi bir istatistik dikkat çekti...
Son Ümraniyespor maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hâlâ ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
9 MAÇTA KALEYİ GOLE KAPATTILAR
Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.
Son Ümraniyespor maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hâlâ ligin en az gol yiyen takımı konumunda.
9 MAÇTA KALEYİ GOLE KAPATTILAR
Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.