Ligin en az gol yiyeni Galatasaray

Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

, Fotoğraf; AA
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Ligin en az gol yiyeni Galatasaray
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05 Şubat 2023 12:54
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda, kritik maç öncesi bir istatistik dikkat çekti...

Son Ümraniyespor maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hâlâ ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

9 MAÇTA KALEYİ GOLE KAPATTILAR

Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı. 

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