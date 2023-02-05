Lider Napoli, Osimhen ile rahat kazandı

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Luca Gotti'nin ekibi Spezia ile Luciano Spalletti'nin yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.



Alberto Picco Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 3-0 kazanırken goller, 47. dakikada penaltıdan Khvicha Kvaratskhelia, 68 ve 73. dakikalarda ise Victor Osimhen'den geldi.



Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 17 maçta 16. galibiyetini alan lider Napoli puanını 56'ya yükseltirken, Spezia 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Napoli evinde Cremonese'yi konuk ederken, Spezia deplasmanda Empoli ile karşılaşacak.





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