22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-2
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
2-1
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
6-0
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
1-5
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
1-0
22 Ağustos
PSG-Angers
1-0

Licka: "Daha küçük bir stat tercih ederim"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Göztepe maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Ağustos 2025 00:31 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 01:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Çek teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyun nedeniyle tek sorumlu benim. Bu benim hatamdı. Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti." ifadelerini kullandı.

İç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamalarıyla ilgili bir soru üzerine Licka, "Daha küçük bir statta oynamayı tercih ederim. Ateşli bir atmosfer yaratabiliriz. Zemin güzel, aslında oyuncuların tadını çıkarabileceği bir zemin. Ancak sahada tek bir takım vardı ve Göztepe sonucu hak etti." şeklinde görüş belirtti.


TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
