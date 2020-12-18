Lewis Hamilton'dan 44 milyon euroluk imza!

Mercedes-AMG Petronas Formula 1 takımı, 3 önemli kararı 1 gün içerisinde aldı. Hamilton sözleşme yeniledi, Ineos yeni ortak oldu ve Toto Wolff takım patronluğu görevine devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lewis Hamilton'dan 44 milyon euroluk imza!
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18 Aralık 2020 14:04
7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 takımı ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Lewis Hamilton, sezon başına 44 milyon euro net ücret alacak ve sözleşmesinde bazı bonus maddeleri de yer alacak. İngiliz pilotun kaç yıllık sözleşme imzaladığı ise belirtilmedi.

35 yaşındaki pilot, 2013'te geldiği Mercedes'te 6 şampiyonluk birden kazandı.

MERCEDES'TE ÖNEMLİ KARARLAR

Mercedes-AMG, Ineos'un Formula 1 takımının yeni ortağı olduğunu açıkladı. Bundan sonra şirketin 3 eşit ortaklı yapısının olacağı ve Daimler, Toto Wolff ve Ineos'un %33'er pay sahibi olacağını duyurdu.

Toto Wolff ise 3 yıl boyunca takım patronluğu görevine devam edecek.





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