Lewis Baker: 'Trabzonspor'da çok büyük kalite var'

- "Daha iyiye gidebilmek için birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için zamana ihtiyacımız var"

Trabzonspor'un orta saha oyuncuyusezon içinde oynayacakları maçları kazanarak, büyük hedeflere ulaşabileceklerini söyledi.Baker, Trabzonspor dergisindeki röportajında futbola babasının teşvikiyle başladığını belirterek, takım arkadaşları için mücadeleden kaçmayan bir oyuncu olduğunu ifade etti.Kendisini kazanılacak her puan ve her top için mücadele etmeyi seven birisi olarak tanımlayan Baker, "Kazanmayı severim. Her zaman kazanmak mümkün olmasa da kazanmaya çalışan, kazanmayı isteyen taraf olmayı tercih eden bir futbolcuyum." değerlendirmesinde bulundu.Takım sporlarında farklı karakterlere sahip kişilerin birlikte oynadığını belirten Baker, şunları kaydetti:"Dolayısıyla sizi daha iyi bir takım bu karakterlerin, farklı kimliklerin bir arada ve doğru şekilde kullanılmasıdır. Ben de bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hepimizin farklı karakterleri olabilir. Farklı tarzda oyuncular olabiliriz. Bunu hep birlikte kullanabilirsek başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum."Baker, Trabzonspor'a transferin son günlerinde dahil olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:Bordo-mavili takıma dahil olma sürecinde hocalarının tavsiyesiyle karar verdiğini anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Günün sonunda kararlar bildiğiniz gibi teknik direktörler, hocalar tarafından alınır. Son kararı veren hep onlardır. Ben buraya gelmeden önce de hocamızla çok dürüst bir diyalog yaşadığımı söyleyebilirim. Kendisi bana daha fazla oynama fırsatı bulmam gerektiğini, daha fazla oynamamın benim yararıma olacağını söyledi. Dürüst bir şekilde bana gerçekleri ifade etmişti. Ben de birkaç maç oynamaktansa sezon boyunca oynayabileceğim, en yüksek sayıda forma bulabileceğim yeri tercih eden birisiyim. Kendimi buna hazırlamaya çalışıyorum. Ancak maç oynayarak gelişebilirsiniz." ifadelerini kullandı.Takım olarak her maç üstüne koyarak devam ettiklerini kaydeden İngiliz futbolcu, şu görüşleri paylaştı:Baker, Trabzonspor'a gelmeden önce takım hakkında araştırma yaparak, fikir edindiğini kaydederek, "" değerlendirmesinde bulundu.Bordo- mavili takımı gelecek adına çok iyi sinyaller veren, çok iyi potansiyeli olan bir takım olarak nitelendiren Baker, şimdilik Süper Lig'de dört maç oynadığını ve lig hakkında fikirlerinin olduğunu ancak fikirlerinin tam anlamda oluşabilmesi için biraz daha maç oynaması ve tecrübe edinmesi gerektiğini belirtti.İngiliz orta saha oyuncusu, oyun tarzınıbenzettiğini ve örnek aldığını işaret ederek, şöyle devam etti:Baker, Hollanda'da Vitesse takımındaki performansını da değerlendirerek, "Siz oyuncu olarak elinizden gelenin en iyisini yapmakla ve kendinizi hazır tutmakla yükümlüsünüz. Bende bunu yapmaya çalışıyorum. Ben geçmişte yaptığım hatalardan belki yapmadığım şeylerden de dersler çıkarıp bunlardan gelecekte de faydalanabilmek istiyorum. Tekrar bahsettiğim gibi ben bu hatalardan dersler çıkarabildiğiniz zamanlarda bu hataların faydalı şeyler olabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.İngiltere, Almanya ve Hollanda'da çeşitli kademelerde forma şansı bulan Baker, İngiltere Premier Lig'in diğer liglere oranla daha fazla fizik güce dayalı, Hollanda futbolunun ise tamamıyla teknik ağırlıklı, Almanya Bundesliga'nın ise hem fiziksel hem de taktiksel futbolun karışımı bir lig olduğunu belirtti.Baker, Chelsea altyapısında uzun yıllar eğitim alarak, çeşitli tecrübeler edindiğini ifade ederek," değerlendirmesini yaptı.Sabrın futbolcu için önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken İngiliz oyuncu, şöyle devam etti:"Kariyerinizde her zaman çıkışlar yaşayamazsınız, bazen inişler de yaşayacaksınız. İnişli çıkışlı süreçleriniz olacak. Bu süreçlere göğüs gerebilmek, bu süreçlerin üstesinden gelebilmek için ben sabrın çok önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Ne olursa olsun kafa olarak bir sonraki adıma bir sonraki maça her zaman kendinizi hazır tutmanız gerekiyor."Baker, şu an hayatının genelinin antrenman, ev, aile ve tekrar antrenman döngüsü şeklinde ilerlediğini ifade ederek, vakit buldukça şehri tanıyabilmek ve kendisine bahsedilen güzel yerleri görebilmeye çalıştığını belirtti.Trabzon'un yemeklerinin harika olduğunu vurgulayan Baker, ailesiyle vakit geçirip, maç kazanmanın kendisini mutlu ettiğini ayrıca sakin bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.Orta saha oyuncusu, bordo-mavili takımın taraftarlarını harika olarak nitelendirerek, pandemi süresinde taraftarsız futbol oynamak zorunda olduklarını ancak taraftarlardan sosyal medya üzerinden birçok pozitif mesaj aldığını ve verdikleri destek için onlara teşekkür etti.