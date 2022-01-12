Lewandowski'nin Bayern'den isteği: 24 milyon euro!

Lionel Messi'nin ardından Ballon d'OR'da ikinci sırada kalan Robert Lewandowski, Bayern Münih'ten yeni sözleşme için 24 milyon euro talep ediyor.



3 OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME



Sport Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih'in; Manuel Neuer, Thomas Müller ve Robert Lewandowski'nin sözleşmelerini uzatmak için bahar aylarında harekete geçmeyi planladığı ifade edildi.



LEWANDOWSKI'DEN 24 MİLYON EURO'LUK TALEP



Alman ekibinin, kulüp politikası gereği 30 yaş üzerindeki oyuncularla bir yıllık sözleşme yenilemek istediği, Neuer ve Müller'in bu teklife sıcak baktıkları, Lewandowski'nin ise uzun süreli bir kontrat teklifi beklediği kaydedildi.



Polonyalı golcünün uzun süreli sözleşmenin yanı sıra, maaşında da kesintiye gitmek istemediği ve yıllık 24 milyon euro talep ettiği aktarıldı. Bayern Münih'in ise bu talebi bir risk olarak gördüğü ve sıcak bakmadığı vurgulandı.



33 yaşındaki Lewandowski'nin Bavyera deviyle sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.





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