İspanya Ligi'nde 4. hafta maçında Sevilla ile Barceloa karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'ndan oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Barcelona oldu.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Raphinha, 36. dakikada Robert Lewandowski ve 50. dakikada Eric Garcia kaydetti.



Katalan ekibinin yeni transferlerinden Lewandowski 4 maçında, 5. golüne ulaştı. Yeni transferlerde Rapinha da ilk golünü attı.



Barcelona'da ikinci maçına eski takımı Sevilla karşısında çıkan stoper Jules Kounde, ikinci ve üçüncü golde asist yaparak dikkat çeken isimlerden oldu.



Sevilla'nın Galatasaray'dan transferi Marcao sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.



Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 10 yaptı ve 12 puanlı lider Real Madrid'in arkasında haftayı ikinci sırasda kapattı. Sevilla 1 puanda kaldı.



İspanya Ligi'nde gelecek hafta Sevilla, Espanyol tribününe konuk olacak. Barcelona da Cadiz ile deplasmanda mücadele edecek.





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