UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Katalan devi 5-1'lik skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Franck Kessie, 34, 45 ve 67. dakikalarda Robert Lewandowski ve 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Konuk ekip Viktoria Plzen'in tek golü 44. dakikada Jan Sykora'dan geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona, gruplara 3 puanla başladı. Viktoria Plzen, haftayı puansız geçti.
C Grubu'nunun ikinci haftasında Barcelona, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Viktoria Plzen sahasında Inter'i ağırlayacak.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Franck Kessie, 34, 45 ve 67. dakikalarda Robert Lewandowski ve 71. dakikada Ferran Torres kaydetti. Konuk ekip Viktoria Plzen'in tek golü 44. dakikada Jan Sykora'dan geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona, gruplara 3 puanla başladı. Viktoria Plzen, haftayı puansız geçti.
C Grubu'nunun ikinci haftasında Barcelona, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Viktoria Plzen sahasında Inter'i ağırlayacak.
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