Lewa atıyor, Bayern Münih kazanıyor!

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 2 gol attığı maçta Greuther Fürth'ü 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lewa atıyor, Bayern Münih kazanıyor!
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20 Şubat 2022 19:32
Almanya 1. Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih ile Greuther Fürth karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 4-1'lik skorla kazandı.

Greuther Fürth, 43. dakikada Branimir Hrgota ile öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı.

Lewandowski, 47. dakikada skoru eşitledi. Griesbeck'in 61. dakikada kendi kalesine attığı golle Bayern Münih öne geçti. 82. dakikada Lewandowski 2. golünü attı. Erick Maxim Choupo-Motingh 90+1. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Robert Lewandowski, Fürth ağlarını da havalandırarak Bundesliga'da karşılaştığı tüm rakiplerine gol atmayı başardı.

Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 55'e yükseltti. Son sıradaki Greuther Fürth ise 13 puanda kaldı.

Zirvedeki yerini sağlamlaştıran Bayern Münih, gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak. Greuther Fürth ise sahasında Köln'ü ağırlayacak.

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