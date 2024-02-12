Leverkusen'den Alonso açıklaması!

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, takımın teknik direktörü Xabi Alonso ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"KALACAĞINDAN EMİNİM"



Rolfes, İspanyol teknik adamın gelecek sezon takımda kalacağından emin olduğunu söyledi.



Alman futbol adamı, "Takımda kalacağından eminim. Birincisi sözleşmesi nedeniyle. Ayrıca kendisini burada çok rahat hissediyor ve gelecek yıl üst düzey bir takıma sahip olacağımızı biliyor" şeklinde konuştu.



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un sezon sonunda takıma veda edeceğini açıklamasının ardından Alonso'nun adı futbolculuk döneminde formasını giydiği İngiliz ekibiyle anılmıştı.



BU SEZON KAYBETMEDİ!



42 yaşındaki Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



Bu sezon Bayer Leverkusen'de ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Alonso, 31 maçta 27 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



