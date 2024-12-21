Leverkusen'de Patrik Schick coştu!

Bayer Leverkusen, Patrik Schick'in 4 gol attığı maçta Freiburg'u 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leverkusen'de Patrik Schick coştu!
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21 Aralık 2024 22:25
Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Freiburg ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi Leverkusen 5-1'lik skorla kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 45, 67, 74 ve 77. dakikalarda Patrik Schick attı ve 51. dakikada Florian Wirtz attı. Freiburg'un tek golü 55. dakikada Vincenzo Grifo'dan geldi.

Leverkusen'de Wirtz, 33. dakikada penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Leverkusen, puanını 32'ye yükseltti ve 36 puanlı lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Freiburg, 24 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Leverkusen, Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Freiburg, sahasında Holstein Kiel'i ağırlayacak.

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