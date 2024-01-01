Levent Tüzemen: 'Ghezzal'ın darbesi olmasa daha çok atardı'

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'da performansı düşen Mauro Icardi ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Tüzemen yaptığı yorumda, "Eğer Beşiktaş'la oynanan maçta Ghezzal'ın darbesiyle sakatlanmamış olsaydı ligde ve Avrupa'da daha fazla gol atardı." ifadelerini kullandı.
İŞTE TÜZEMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Mauro Icardi, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ın şampiyon olmasında çok büyük katkı sağladı. Icardi, kiralık olarak gelmesine rağmen sadece attığı gollerle değil mütevazı kimliği ile de gönüllerde taht kurdu ve Galatasaray taraftarlarının sevgilisi oldu. Şöhretli futbolcular genelde egolu olur. Icardi, mütevazı kimliğiyle takım içinde arkadaşlarının da saygı duyduğu bir oyuncu haline geldi. Eğer Beşiktaş'la oynanan maçta Ghezzal'ın darbesiyle sakatlanmamış olsaydı ligde ve Avrupa'da daha fazla gol atardı. İğne olarak oynaması Galatasaray'a karşı gösterdiği aidiyet bağının belgesidir. Oysa sakatlığını öne sürüp yan gelip yatardı ama yapmadı. 2024'te de G.Saray'ın en büyük silahı yine Icardi olacaktır."
Tüzemen yaptığı yorumda, "Eğer Beşiktaş'la oynanan maçta Ghezzal'ın darbesiyle sakatlanmamış olsaydı ligde ve Avrupa'da daha fazla gol atardı." ifadelerini kullandı.
İŞTE TÜZEMEN'İN AÇIKLAMALARI
"Mauro Icardi, Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray'ın şampiyon olmasında çok büyük katkı sağladı. Icardi, kiralık olarak gelmesine rağmen sadece attığı gollerle değil mütevazı kimliği ile de gönüllerde taht kurdu ve Galatasaray taraftarlarının sevgilisi oldu. Şöhretli futbolcular genelde egolu olur. Icardi, mütevazı kimliğiyle takım içinde arkadaşlarının da saygı duyduğu bir oyuncu haline geldi. Eğer Beşiktaş'la oynanan maçta Ghezzal'ın darbesiyle sakatlanmamış olsaydı ligde ve Avrupa'da daha fazla gol atardı. İğne olarak oynaması Galatasaray'a karşı gösterdiği aidiyet bağının belgesidir. Oysa sakatlığını öne sürüp yan gelip yatardı ama yapmadı. 2024'te de G.Saray'ın en büyük silahı yine Icardi olacaktır."
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