Levent Tüzemen: 'Cumhurbaşkanı el koymalı!'

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi hakkında konuştu.
A Spor ekranlarında konuşan Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde;
"Türkiye'nin iki tane önemli kulübü, asırlık çınarlar, oynadıkları maçlar dünya derbisidir. Fenerbahçe'nin aldığı bir karar var. Buna bir şey söyleyemem. Gönül isterdi ki Fenerbahçe ile Galatasaray çıksın oynasın, çatır çatır oynasınlar, hak eden kazansın. Fenerbahçe yönetimi, kongreden aldığı güç ve yetkiyle böyle bir karar verdi.
"FENERBAHÇE CEZA ALACAK"
İşin iki boyutu var. Hiç gelmeseler hükmen mağlubiyet alacak ve yöneticiler ceza alacaktı. U19'da Giresun'u 4-1 yendiler, liderler. Onları getirip maça çıkardılar. Galatasaray gol de attı. Fenerbahçe yine hükmen yenilgi alacak, yöneticiler ceza almayacak. Başka bir boyutunda Türkiye Kupası'ndan ceza alacaklar muhtemelen. Fenerbahçe, bunu daha önce yapmıştı, 1 yıl. Beşiktaş 1 yıl ceza aldı. Ali Bey, 2 yıl Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını söylemişti.
"CUMHURBAŞKANI EL KOYMALI"
Türk futbolu adına üzüldüm, barışa sevgiye ihtiyaç var. Birileri buna el atmalı. Bu gerginlik, bu nefret dili taraftarlar arasında ciddi gerginliklere yol açıyor. Bir voleybol maçı sonrası bir olay yaşandı. Şimdi bugün burada, yarın başka bir yerde. Kimsenin canı yansın istemem. Rekabet saha içinde olmalı. Ali Bey'in kendine göre bazı tespitleri var, tespitlerinde haklıdır haksızdır. Buraya sporculuktan gelen, Türk sporuna ciddi katkı sağlayan, tesisleşme hamlesiyle müthiş tesisler yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gerginliği bitmesi için olaya el koyması lazım. Bir gelsin insanlar, eteklerindeki taşları döksünler. Bu gerginlik sürekli tırmanıyor, kazananı olmaz, kaybedeni olur. Ali Koç değerli bir iş adamı, Dursun Bey de önemli bir iş adamı. Bu gerilim, nefret dili, birbirlerine sataşmaları, bir takım paranoyalar yaratmak doğru değil. İki tane medeni insan bir araya gelebilir. Daha önce geldiler. Bu gerilimin asla ve asla bir kazananı olmaz. Dilerim bu olaylar sokaklarda başka noktalara gelmez. Bizim bu barışı sağlayabilmemiz için Sayın Cumhurbaşkanımız'ın el koyup bence gerginliğin tırmanmamasını sağlamalı."
A Spor ekranlarında konuşan Tüzemen'in açıklamaları şu şekilde;
"Türkiye'nin iki tane önemli kulübü, asırlık çınarlar, oynadıkları maçlar dünya derbisidir. Fenerbahçe'nin aldığı bir karar var. Buna bir şey söyleyemem. Gönül isterdi ki Fenerbahçe ile Galatasaray çıksın oynasın, çatır çatır oynasınlar, hak eden kazansın. Fenerbahçe yönetimi, kongreden aldığı güç ve yetkiyle böyle bir karar verdi.
"FENERBAHÇE CEZA ALACAK"
İşin iki boyutu var. Hiç gelmeseler hükmen mağlubiyet alacak ve yöneticiler ceza alacaktı. U19'da Giresun'u 4-1 yendiler, liderler. Onları getirip maça çıkardılar. Galatasaray gol de attı. Fenerbahçe yine hükmen yenilgi alacak, yöneticiler ceza almayacak. Başka bir boyutunda Türkiye Kupası'ndan ceza alacaklar muhtemelen. Fenerbahçe, bunu daha önce yapmıştı, 1 yıl. Beşiktaş 1 yıl ceza aldı. Ali Bey, 2 yıl Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını söylemişti.
"CUMHURBAŞKANI EL KOYMALI"
Türk futbolu adına üzüldüm, barışa sevgiye ihtiyaç var. Birileri buna el atmalı. Bu gerginlik, bu nefret dili taraftarlar arasında ciddi gerginliklere yol açıyor. Bir voleybol maçı sonrası bir olay yaşandı. Şimdi bugün burada, yarın başka bir yerde. Kimsenin canı yansın istemem. Rekabet saha içinde olmalı. Ali Bey'in kendine göre bazı tespitleri var, tespitlerinde haklıdır haksızdır. Buraya sporculuktan gelen, Türk sporuna ciddi katkı sağlayan, tesisleşme hamlesiyle müthiş tesisler yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gerginliği bitmesi için olaya el koyması lazım. Bir gelsin insanlar, eteklerindeki taşları döksünler. Bu gerginlik sürekli tırmanıyor, kazananı olmaz, kaybedeni olur. Ali Koç değerli bir iş adamı, Dursun Bey de önemli bir iş adamı. Bu gerilim, nefret dili, birbirlerine sataşmaları, bir takım paranoyalar yaratmak doğru değil. İki tane medeni insan bir araya gelebilir. Daha önce geldiler. Bu gerilimin asla ve asla bir kazananı olmaz. Dilerim bu olaylar sokaklarda başka noktalara gelmez. Bizim bu barışı sağlayabilmemiz için Sayın Cumhurbaşkanımız'ın el koyup bence gerginliğin tırmanmamasını sağlamalı."
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