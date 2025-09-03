Leroy Sane'den Nagelsmann'a yanıt!

Geçtiğimiz günlerde Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosu açıklanmış, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane listeye dahil edilmemişti. Bunun üzerine Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
Son olarak ise yıldız oyuncu, Nagelsmann'ın sözlerine yanıt verdi.
"HAFTADA İKİ MAÇ OYNAMAYI SEVİYORUM"
Bild'e konuşan Sane, "Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum." ifadelerini kullandı. Alman yıldız, Şampiyonlar Ligi fikstürüyle birlikte ritim bulacağını vurguladı.
"BENDEN NE GÖRMEK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
29 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi. Her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum." dedi.
NAGELSMANN NE DEMİŞTİ?
Julian Nagelsmann, Sane'nin Galatasaray'a transferi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hâlâ bizim için bir aday." [BILD]