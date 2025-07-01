Leroy Sane, Bayern Münih'e veda etti!

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, Bavyera ekibine veda etti.





30 Haziran itibarıyla Bayern Münih'le olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu, kulüpte geçirdiği beş yılın ardından takım arkadaşları ve teknik heyete bir konuşma yaparak vedasını gerçekleştirdi.





Bayern Münih'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayern Münih formasıyla geçirdiğin beş yıl için teşekkürler. Geleceğinde başarılar dileriz!" ifadeleri yer aldı.





Kulüp, ardından yaptığı ikinci paylaşımda ise, "Teşekkürler, Leroy" diyerek Alman yıldızı onurlandırdı.



