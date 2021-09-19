Leonardo: 'Messi'nin 3 yılda 110 milyon dolar kazanacağı doğru değil'

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Lionel Messi'nin maaşıyla ilgili ortaya çıkan bedellerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Geçtiğimiz gün L'Equipe'in okuyucularına aktardığı haberde Lionel Messi'nin PSG'den 2+1 yıllık sözleşme için yıllık 30 milyon euroya ek olarak sadakat bonuslarıyla birlikte toplam 110 milyon euro kazanacağı belirtilmişti. PSG Sportif Direktörü Leonardo konuyla ilgili yaptığı açıklamada rakamların gerçeklikten uzak ve gerçek dışı olduğunu belirtti.



Leonardo yaptığı açıklamada, "Süresi ve rakamlar açısından gerçeklikten çok uzak bir haber. Sözleşmede uyulması gereken gizlilik hükümleri var ama 110 milyon euroluk paranıın doğru olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.



