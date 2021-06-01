Leonardo Jardim'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Portekiz ya da Alman ekolünden bir teknik adam getireceğiz" açıklamasının ardından akıllara Leonardo Jardim geldi. Ancak Portekizli teknik adamın yeni adresi belli oldu.



Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Portekizli teknik adam Leonardo Jardim ile anlaştığını açıkladı.



46 yaşındaki teknik adam Braga, Sporting Lizbon, Olympiakos ve son olarak Monaco'yu çalıştırdı.



