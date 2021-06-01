Leonardo Jardim'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ile adı anılan Leonardo Jardim'in yeni takımı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leonardo Jardim'in yeni adresi belli oldu
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01 Haziran 2021 22:39
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Portekiz ya da Alman ekolünden bir teknik adam getireceğiz" açıklamasının ardından akıllara Leonardo Jardim geldi. Ancak Portekizli teknik adamın yeni adresi belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Portekizli teknik adam Leonardo Jardim ile anlaştığını açıkladı.

46 yaşındaki teknik adam Braga, Sporting Lizbon, Olympiakos ve son olarak Monaco'yu çalıştırdı.


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