Leonardo Bonucci, Amerika yolcusu!

Fenerbahçe'de sezon sonu yaklaşırken flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Leonardo Bonucci'den kariyeri hakkında kritik karar geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Leonardo Bonucci, Amerika yolcusu!
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12 Mayıs 2024 12:51
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 12:52
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı haline gelen Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin İstanbul macerası haziran ayında noktalanıyor.

KARİYERİNE AMERİKA'DA DEVAM EDECEK

İtalyan yıldızla sözleşme uzatılmayacağı belirtildi. Tecrübeli stoperin MLS'ten bazı takımlarla görüştüğü ve kariyerine Amerika kıtasında devam edeceği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Sarı lacivertli takıma ara transfer döneminde gelen 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.  

 
 

 

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