Leon Goretzka: "Galatasaray maçında gördük"

Almanya Milli Takımı'nın Türkiye Milli Takımı ile oynayacağı maç hakkında konuşan Leon Goretzka, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Leon Goretzka: 'Galatasaray maçında gördük'
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15 Kasım 2023 16:26
Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka, Almanya ile Türkiye arasında oynanacak dostluk maçına dair çarpıcı sözler sarf etti.

"GALATASARAY MAÇINDA GÖRDÜK"

Maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen yıldız orta saha, "Türkiye ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Harika bir maç olacak. Galatasaray ile oynadığımız iç saha maçında atmosferin nasıl olacağına dair biraz fikir edindik. Umarım harika bir maç olur ve maçın sonunda herkes sahadan tokalaşarak ayrılır." dedi.

Almanya - Türkiye maçı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. TSİ 22:45'te oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

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