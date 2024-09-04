Leo Dubois için Fransa iddiası!

Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'in ülkesi Fransa'ya geri dönebileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Leo Dubois için Fransa iddiası!
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04 Eylül 2024 17:35
Son güncelleme 04 Eylül 2024 17:37
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Leo Dubois, ülkesi Fransa'ya geri dönebilir.

Fransız basınında yer alan habere göre, bonservisi elinde olan Dubois'in Ligue 1 takımları için iyi bir seçenek olabileceği belirtildi.

Dubois'in, Nantes'ın sağ beki Fabien Centonze'nin sakatlanmasının ardından kulüp için iyi bir seçenek olabileceği ve kulübün bu fırsatı değerlendirebileceği öne sürüldü.

Dubois daha önce 2014-2018 yılları arasında Nantes'ta forma giymişti.

Fransız bek oyuncusunun adı Süper Lig'den Başakşehir ve Eyüpspor ile de anılmıştı.

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