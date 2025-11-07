07 Kasım
Leo Dubois, 31 yaşında futbolu bıraktı!

Bir dönem ülkemizde Galatasaray ile şampiyonluk da yaşayan Leo Dubois, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönem Galatasaray formasıyla şampiyonluk da yaşayan yıldız isim, Leo Dubois, 31 yaşında kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu.

Kararını sosyal medya hesabından duyuran Fransız futbolcu, hayatında artık futbol dışında yeni bir sayfa açmak istediğini belirtti.

Kariyerinde Fransa'da Nantes ve Lyon forması giyen Dubois, ülkemizde Galatasaray, Başakşehir ve son olarak Eyüspor forması giydi.


"AĞIRLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Gerçekleştirdiği paylaşımda Türkiye'de forma giydiği takımlara da teşekkür eden Dubois şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor'a beni muhteşem ülkenizde ağırladığınız için teşekkürler."

Tecrübeli futbolcunun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Benim için bir sayfa çevirme zamanı geldi. Bunca yıllık meslek kariyerinden sonra hayatımın bu bölümüne nokta koydum çocukluk hayalim gerçek oldu. Baba, anne, teşekkür ederim. 13 yaşında tutkumu yaşama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Değerlerimi terletmek, en güzel çimleri biçmek, güçlü renkleri savunmak, inanılmaz erkekler ve yeteneklerle bir soyunma odasını paylaşmak için kutsandım. Futbol bana her şeyi verdi. Bana sertliği, azmi, dirençliliği, öz şeffaflığı öğretti. Aynı zamanda bana asla unutamayacağım inanılmaz duygular verdi.

Bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim: FC Nantes ve Olympique Lyonnais güveniniz için teşekkür ederim. Galatasaray , Başakşehir FK ve Eyüpsor'a beni muhteşem ülkenizde ağırladığınız için teşekkür ederim. Beni şekillendiren tüm koçlarıma ve eğitmenlerime teşekkür ederim. İyi ve kötü zamanlarda beni destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Ve özellikle en zor zamanlarda bana sevgi, sabır ve güç veren yakınlarıma ve menajerlerime teşekkür ederim.

Hiçbir şey kolay olmadı, ama her adım önemliydi. Ve tabii ki, benim en büyük gurur kaynağımı da unutmamak gerekir. EDF'ye teşekkür ederim, ülkemizin renklerini gururla temsil etme ve yüksek sesle duyurma şerefine nail oldum. Bu yolculuk bir mücadeleydi, onu tutku, adanmışlık ve bağlılıkla sonuna kadar yaşadım. Kramponlarımı bırakıyorum, teşekkürler futbol"


KARİYERİ

Kariyeri boyunca 350 resmi maça çıkan Leo Dubois bu karşılaşmalarda 13 gol ve 39 asistlik skor katkısı verirken, Galatasaray formasıyla 3 kez Süper Lig kazanma başarısı gösterdi.

