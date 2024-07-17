Manchester United, Lille forması giyen Leny Yoro'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Lille, İngiliz ekibinin Yoro için yaptığı 62 milyon euro'luk transfer teklifini kabul etti.



Manchester United'ın teklifi kabul eden Leny Yoro kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini 2029 yazına kadar Manchester Unitedlı yapacak sözleşmeye imza atacak.



REAL MADRİD'İN İLGİSİ



Genç oyuncuya Real Madrid de ilgi gösteriyordu fakat Real Madrid'in 18 yaşındaki oyuncuyu daha düşük bir değerde gördüğü ve gelecek yaz serbest kalacağı için beklemeyi tercih etmesinden dolayı transfer gerçekleşmedi.



LENY YORO KİMDİR?



Lille OSC takımında Defans mevkinde forma giyen Leny Yoro, 13 Kasım 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 87 kilo olan Leny Yoro, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Leny Yoro, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Leny Yoro, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır.



MANCHESTER UNİTED'IN STOPER PLANI



Manchester United'ın Yoro dışında Everton'dan Jarrad Branthwaite ve Bayern Münih'ten Matthijs de Ligt'e de ilgisi bulunuyor.

Erik ten Hag, kadrosunu güçlendirmek amacıyla bu oyunculardan ikisini de transfer etmek istiyor. Ancak bunun için Victor Lindelöf ve Harry Maguire'ın biri ya da her ikisinin satılması gerekebilir.





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